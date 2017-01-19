Рада адаптировала к европейскому законодательство относительно перевозки опасных грузов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Верховная Рада ратифицировала Соглашение "О присоединении к Протоколу о внесении поправок в пункт a) части первой статьи 1 и части первой и пункта b) части третьей статьи 14 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)". Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов, передает корреспондент.
Как отмечается в пояснительной записке, ратификация документа приводит нормы национального законодательства в соответствие с нормами законодательства Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов. Положения законодательства Украины в сфере перевозки опасных грузов будут адаптированы с положениями Директивы 2008/68/ЕС, которые предусматривают необходимость обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов, в том числе во взаимодействии различных видов транспорта, обеспечение возможности установления специальных требований безопасности национальных и международных перевозок опасных грузов в пределах территории Украины.