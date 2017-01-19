Рада адаптировала к европейскому законодательство относительно перевозки опасных грузов

Как отмечается в пояснительной записке, ратификация документа приводит нормы национального законодательства в соответствие с нормами законодательства Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов. Положения законодательства Украины в сфере перевозки опасных грузов будут адаптированы с положениями Директивы 2008/68/ЕС, которые предусматривают необходимость обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов, в том числе во взаимодействии различных видов транспорта, обеспечение возможности установления специальных требований безопасности национальных и международных перевозок опасных грузов в пределах территории Украины.