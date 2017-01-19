Рада адаптувала до європейського законодавства положення щодо перевезення небезпечних вантажів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Верховна Рада ратифікувала Угоду “Про приєднання до Протоколу про внесення поправок до пункту a) частини першої статті 1 та частини першої та пункту b) частини третьої статті 14 Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)”. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, ратифікація документа приводить норми національного законодавства у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів. Положення законодавства України у сфері перевезення небезпечних вантажів будуть адаптовані до положень Директиви 2008/68/ЄС, якими передбачено необхідність забезпечення безпеки при перевезенні небезпечних вантажів, у тому числі у взаємодії різних видів транспорту, забезпечення можливості встановлення спеціальних вимог щодо безпеки національного та міжнародного перевезення небезпечних вантажів у межах території України.