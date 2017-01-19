Рада адаптувала до європейського законодавства положення щодо перевезення небезпечних вантажів

Як зазначається у пояснювальній записці, ратифікація документа приводить норми національного законодавства у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів. Положення законодавства України у сфері перевезення небезпечних вантажів будуть адаптовані до положень Директиви 2008/68/ЄС, якими передбачено необхідність забезпечення безпеки при перевезенні небезпечних вантажів, у тому числі у взаємодії різних видів транспорту, забезпечення можливості встановлення спеціальних вимог щодо безпеки національного та міжнародного перевезення небезпечних вантажів у межах території України.