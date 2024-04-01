"Работала" вражеская артиллерия и дроны-камикадзе: россияне в течение дня два раза обстреляли Никопольщину, есть повреждения

В Днепропетровской области российские войска в течение дня дважды атаковали Никопольщину с использованием тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе, повреждены частный дом и гараж, сообщений о жертвах не поступало. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

"По Никопольскому району сегодня снова работала вражеская артиллерия. В течение дня было два обстрела. А еще агрессор совершил семь атак дронами-камикадзе и сбросил боеприпас с БпЛА. Под удар попали сам Никополь и Мировская громада. Повреждены частный дом и гараж", - сообщил Лысак.

Он отметил, что пострадавших нет.

Напомним

В Днепропетровской области российские войска ночью атаковали Никопольщину с использованием тяжелой артиллерии и утром - дронами-камикадзе, сообщений о жертвах не поступало.