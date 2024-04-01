"Работала" вражеская артиллерия и дроны-камикадзе: россияне в течение дня два раза обстреляли Никопольщину, есть повреждения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  40378 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  58692 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  90122 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  126919 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  104600 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227483 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192168 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191353 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  413223 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140267 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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27 марта 2024, 10:45  •  386555 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  740641 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  684889 просмотра

"Работала" вражеская артиллерия и дроны-камикадзе: россияне в течение дня два раза обстреляли Никопольщину, есть повреждения

Российские войска дважды в течение дня атаковали Никопольский район Днепропетровской области, используя тяжелую артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив частный дом и гараж, но обошлось без жертв.

Война •   •  2072 просмотра
"Работала" вражеская артиллерия и дроны-камикадзе: россияне в течение дня два раза обстреляли Никопольщину, есть повреждения

В белгороде отработала ПВО: уничтожены 17 «Вампиров», ранены девять человек

В Белгороде ПВО уничтожили 17 ракет "Вампир", но 9 человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, повреждены квартиры, дома, фасад школы и автомобили.

Война •   •  2203 просмотра
В белгороде отработала ПВО: уничтожены 17 «Вампиров», ранены девять человек

В Минреинтеграции предупреждают: мошенники создают фейковые ссылки для получения финансовой помощи от ООН

Мошенники создают фейковые ссылки под видом финансовой помощи от международных доноров, таких как МОМ в Украине, побуждая людей вводить личные и платежные данные, что является мошеннической практикой.

Общество •   •  2211 просмотра
В Минреинтеграции предупреждают: мошенники создают фейковые ссылки для получения финансовой помощи от ООН

Ореп-space: в Одесской области устаревшие ЦПАУ превратят в современные Дія.Центры

В 2024 году Одесская областная государственная администрация планирует трансформировать Центры предоставления административных услуг в современные "Дія. Центры" с открытым планированием, расширенными удаленными рабочими местами, мобильными решениями и постоянным расширением перечня прозрачных и инклюзивных услуг.

Общество •   •  3358 просмотра
Ореп-space: в Одесской области устаревшие ЦПАУ превратят в современные Дія.Центры

Российские оккупанты на Киевщине уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры

За время частичной оккупации Киевской области российские военные разрушили или повредили более 18 000 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 17 500 жилых домов, 215 учебных заведений, 23 медицинских учреждения и другие объекты жизнеобеспечения, нанеся ущерб на сумму более 100 миллиардов гривен.

Война •   •  6198 просмотра
Российские оккупанты на Киевщине уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры

Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям погибших Героев

Президент Владимир Зеленский наградил орденами "Золотая Звезда" Героев Украины, в частности трех живых защитников, и семьи погибших Героев на церемонии в Мариинском дворце в Киеве, чествуя их мужество и жертвенность за независимость Украины.

Война •   •  8895 просмотра
Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям погибших Героев

Партизаны получили документацию по новому прибору наблюдения кораблей рф - АТЕШ

Украинские партизаны получили секретную техническую документацию на компоненты российских ракетных кораблей, в том числе данные об обновленном прицельном устройстве, которое используется для наблюдения и наведения на цель во время морских операций.

Война •   •  7537 просмотра
Партизаны получили документацию по новому прибору наблюдения кораблей рф - АТЕШ

Силы ПВО уничтожили вражескую ракету Х-59 над Криворожским районом

Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую управляемую ракету Х-59 над Криворожским районом Днепропетровской области.

Война •   •  7356 просмотра
Силы ПВО уничтожили вражескую ракету Х-59 над Криворожским районом

Потеряла сознание и упала в огонь: на Харьковщине во время сжигания сухой травы погибла женщина

60-летняя женщина погибла во время сжигания сухой травы на открытой территории вблизи села Крысиное Харьковской области.

Криминал и ЧП •   •  8049 просмотра
Потеряла сознание и упала в огонь: на Харьковщине во время сжигания сухой травы погибла женщина

8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение пройдет через Тихий океан, Мексику, США и Канаду 8 апреля, а его полная фаза продлится 4 минуты 27 секунд.

УНН Lite •   •  7392 просмотра
8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение