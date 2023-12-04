"Работа и восстановление": Минвосстановления запустило портал для поиска вакансий в сфере восстановления
Киев • УНН
Украина запустила проект "Работа и восстановление", чтобы предложить украинцам, в том числе ВПЛ, возможности трудоустройства, в частности в инфраструктуре, с помощью веб-сайта, на котором размещено более тысячи вакансий.
В Украине запускают проект "Работа и восстановление", который будет помогать в поиске работы в транспортной отрасли, отрасли связи, строительстве и в сфере восстановления в целом. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что проект при поддержке "Украинской инфраструктурной ассоциации", а также портала robota.ua запускает Минвосстановления вместе с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры, "Укрпочтой" и "Укрзализныцей".
В рамках проекта создан веб-сайт, который отображает перечень предложения должностей от работодателей, вовлеченных в восстановление регионов, территорий и инфраструктуры, в том числе тех, которые содержат возможности для бесплатного обучения, переквалификации и/или проживания, что особенно важно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минреинтеграции рассказали, каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода
Сейчас на веб-сайте представлено более тысячи актуальных вакансий, которые постоянно обновляются. Ознакомиться с ними можно по ссылке.
Этот проект поможет обеспечить работой украинцев, в том числе тех, которые были вынуждены покинуть свои дома. А также усилить кадровый потенциал предприятий инфраструктуры и сферы восстановления в целом
Дополнение
Вакансии на портале содержат удобные фильтры и инструменты сортировки. А значит пользователи могут выбирать работу по сфере, географии или работодателю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине изменили законодательство о безработице на время войны
Кроме актуальных вакансий, веб-сайт проекта "Работа и восстановление" предлагает рекомендации по поиску работы, а также ответы на наиболее частые вопросы по трудоустройству.
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что безработные граждане Украины смогут присоединиться к общественно-полезным работам, например, разбору завалов или строительству защитных сооружений, и будут получать за это заработную плату
"Работа и восстановление": Минвосстановления запустило портал для поиска вакансий в сфере восстановления
Украина запустила проект "Работа и восстановление", чтобы предложить украинцам, в том числе ВПЛ, возможности трудоустройства, в частности в инфраструктуре, с помощью веб-сайта, на котором размещено более тысячи вакансий.
россияне обстреляли Херсонскую громаду: один погибший, трое раненых
Российский обстрел Херсонской общины привел к гибели одного человека и ранению трех. Россияне попадали в жилые районы и газовую трубу.
Будут судить нардепа Гунько и его сообщника: подозревают во взяточничестве на 85 тыс долларов
Народный депутат Анатолий Гунько и его сообщник, обвиняемые в получении 85 000 долларов взятки за земельные сделки, предстанут перед судом после завершения расследования НАБУ и САП.
Галущенко заявил, что Украина станет ведущим хабом "зеленой" энергетики в Европе
Украина стремится стать лидером в сфере зеленой энергетики в Европе, как заявил министр Галущенко на COP28.
Из-за больших потерь оккупанты строят новый госпиталь в оккупированном Крыму - Центр сопротивления
Из-за значительных потерь российские военные строят в оккупированном Крыму новую больницу на 150 коек, но ее будет недостаточно для лечения раненых. Местные жители сталкиваются с ограниченным доступом к медицинской помощи на фоне растущих военных потребностей.
ВСП дал согласие на арест судьи Киевского апелляционного суда Паленика
Высший совет правосудия одобрил арест судьи Апелляционного суда Киева Игоря Паленика по обвинению во взяточничестве, вслед за ранее санкционированным арестом его коллеги Вячеслава Дзюбина.
ЦАХАЛ расширил наземную операцию на всю территорию сектора Газа
ЦАХАЛ начал наземную операцию в Газе, нацеленную на опорные пункты ХАМАС, при поддержке с воздуха, чтобы уменьшить угрозы.
В Белом доме предупредили об окончании средств на помощь Украине
Бюджетный директор Белого дома Шаланда Янг предупредила, что помощь США Украине может закончиться до конца года, если Конгресс не примет соответствующего решения.
По новым правилам: первые государственные компании объявили электронные торги по продаже и аренде имущества
Семь государственных украинских компаний начали продажу и аренду имущества через систему Prozorro. Продажи, объявив почти 450 аукционов. На торги выставлены активы общей стоимостью более четверти миллиарда гривен.
На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной новогодней елки Украины
На Софийской площади в Киеве продолжается установка главной елки, официальное зажжение которой запланировано на 6 декабря, на День Святого Николая.