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"Работа и восстановление": Минвосстановления запустило портал для поиска вакансий в сфере восстановления

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 12:21  •  15686 просмотра

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Украина запустила проект "Работа и восстановление", чтобы предложить украинцам, в том числе ВПЛ, возможности трудоустройства, в частности в инфраструктуре, с помощью веб-сайта, на котором размещено более тысячи вакансий.

В Украине запускают проект "Работа и восстановление", который будет помогать в поиске работы в транспортной отрасли, отрасли связи, строительстве и в сфере восстановления в целом. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что проект при поддержке "Украинской инфраструктурной ассоциации", а также портала robota.ua запускает Минвосстановления вместе с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры, "Укрпочтой" и "Укрзализныцей".

В рамках проекта создан веб-сайт, который отображает перечень предложения должностей от работодателей, вовлеченных в восстановление регионов, территорий и инфраструктуры, в том числе тех, которые содержат возможности для бесплатного обучения, переквалификации и/или проживания, что особенно важно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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Сейчас на веб-сайте представлено более тысячи актуальных вакансий, которые постоянно обновляются. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Этот проект поможет обеспечить работой украинцев, в том числе тех, которые были вынуждены покинуть свои дома. А также усилить кадровый потенциал предприятий инфраструктуры и сферы восстановления в целом

  - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению, Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.  

Дополнение

Вакансии на портале содержат удобные фильтры и инструменты сортировки. А значит пользователи могут выбирать работу по сфере, географии или работодателю.

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Кроме актуальных вакансий, веб-сайт проекта "Работа и восстановление" предлагает рекомендации по поиску работы, а также ответы на наиболее частые вопросы по трудоустройству.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что безработные граждане Украины смогут присоединиться к общественно-полезным работам, например, разбору завалов или строительству защитных сооружений, и будут получать за это заработную плату

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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"Работа и восстановление": Минвосстановления запустило портал для поиска вакансий в сфере восстановления

Украина запустила проект "Работа и восстановление", чтобы предложить украинцам, в том числе ВПЛ, возможности трудоустройства, в частности в инфраструктуре, с помощью веб-сайта, на котором размещено более тысячи вакансий.

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