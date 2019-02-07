Рабинович считает, что большинство украинцев не поддерживают вступление страны в НАТО

"В нашей стране есть, наверно, полтора миллиона человек, которые хотят вступить в НАТО. Но у меня другой вопрос: почему остальные люди, которых еще миллионов 30, не ответили, хотят они этого или не хотят? Очевидно именно потому, что не хотят! Все-таки демократия – это мнение большинства, давайте же его учитывать", – предложил парламентарий.



Он добавил, что и в самом Альянсе не слишком оптимистично настроены в вопросе принятия Украины в ряды своих членов.



"Нам НАТО неоднократно заявляло, что нас никуда не берут. Я всегда привожу аналогию: вот приходит парень в селе свататься, ему – "гарбуза вынесли". Он на следующее утро опять и опять приходит. Но так же годами нельзя ходить! Подумают, что ты дурачок. То же самое и здесь. Нам прямо говорят: подождите еще лет 20-25, а мы все ломимся и ломимся в закрытую дверь, перед всем миром выставляя себя дурачками!" – заявил народный депутат.



По его словам, главная задача страны – не стремиться вступить в НАТО и Евросоюз, а стараться построить такую Украину, которая будет сопоставима с Европой по уровню жизни, зарплатам и пенсиям.



"Европа – это достойная жизнь, гарантированные пенсии, это отсутствие воров у власти, это отсутствие наглых рож, которые голосуют тремя руками. Вот основа Европы. А когда ты обворовываешь свою страну, грабишь ее до конца, когда завод недавно продали за полтора миллиона гривен – ну какое тут НАТО?! Мы должны идти с открытыми глазами к избирательным участкам. И все время думать, хотим ли мы снова за них проголосовать", – подытожил Вадим Рабинович.