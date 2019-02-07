Рабинович вважає, що більшість українців не підтримують вступ країни в НАТО

"У нашій країні є, напевно, півтора мільйона чоловік, які хочуть вступити в НАТО. Але у мене інше питання: чому інші люди, яких ще мільйонів 30, не відповіли, хочуть вони цього чи не хочуть? Очевидно саме тому, що не хочуть ! Все-таки демократія - це думка більшості, давайте ж його враховувати ", - запропонував парламентарій.



Він додав, що і в самому Альянсі не надто оптимістично налаштовані в питанні прийняття України до лав своїх членів.



"Нам НАТО неодноразово заявляло, що нас нікуди не беруть. Я завжди наводжу аналогію: ось приходить хлопець в селі свататися, йому -" гарбуза винесли ". Він на наступний ранок знову і знову приходить. Але так само роками не можна ходити! Подумають, що ти дурник. Те ж саме і тут. Нам прямо говорять: почекайте ще років 20-25, а ми все ломимося і ломимося в зачинені двері, перед усім світом виставляючи себе дурників! " - заявив народний депутат.



За його словами, головне завдання країни - не прагнути вступити в НАТО і Євросоюз, а намагатися побудувати таку Україну, яка буде порівнянна з Європою за рівнем життя, зарплат і пенсій.



"Європа - це гідне життя, гарантовані пенсії, це відсутність злодіїв при владі, це відсутність нахабних пик, які голосують трьома руками. Ось основа Європи. А коли ти обкрадаєш свою країну, грабуєш її до кінця, коли завод нещодавно продали за півтора мільйона гривень - ну яке тут НАТО ?! ми повинні йти з відкритими очима до виборчих дільниць. І весь час думати, чи хочемо ми знову за них проголосувати ", - підсумував Вадим Рабинович.