Рабинович назвал дело Труханова "издевательством" и заявил о давлении властей на мэров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Народный депутат Украины, один из лидеров политической партии “За життя!” Вадим Рабинович считает, что дело против мэра Одессы Геннадия Труханова является попыткой властей надавить на градоначальников, передает УНН.
По мнению нардепа, тот цирк, который наблюдали жители нашей страны на минувшей неделе, под видом взятия под стражу и проведение судебного заседания в отношении Труханова, четко продемонстрировал одно — идут выборы. И на мэров начинают пытаться набрасывать петлю.
“На примере Труханова ясно: сегодня каждый мэр, который попробует отстаивать свою позицию перед выборами, будет подвергаться нападкам. На него будут открываться уголовные дела. И таким образом всех будут загонять в какое-то стойло”, — отметил Рабинович.
Уголовный процесс политик назвал “издевательством”, а представленные НАБУ материалы — неубедительными.
“Я вообще не понимаю, как коллективно принятое решение инкриминируется одному мэру?
Это все равно, как если бы Верховная Рада проголосовала за какое-то решение, а наказать за него решили бы одного человека. Нет такого!” — возмутился Рабинович.
По мнению депутата, Одесса является примером для всей Украины, как надо работать и жить: “здесь сильные люди, на которых не получиться набросить петлю”. А мэр Одессы — один из лучших мэров украинских городов. Именно от работы таких мэров, зависит будущее страны.
Рабинович уверен — бороться с коррупцией надо всеми силами и средствами. Но пример Труханова для “такой борьбы” выбран не удачно.
“Я готов дать свое личное поручительство, что Труханов не уедет из страны, будет отвечать на все вопросы следствия и докажет свою правоту”, — заявил Рабинович.