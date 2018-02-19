Рабинович назвал дело Труханова "издевательством" и заявил о давлении властей на мэров
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Народний депутат України, один з лідерів політичної партії "За життя!" Вадим Рабинович вважає, що справа проти мера Одеси Геннадія Труханова є спробою влади натиснути на градоначальників, передає УНН.
На думку нардепа, той цирк, який спостерігали жителі нашої країни на минулому тижні, під виглядом взяття під варту і проведення судового засідання щодо Труханового, чітко продемонстрував одне - йдуть вибори. І на мерів починають намагатися накидати петлю.
"На прикладі Труханового ясно: сьогодні кожен мер, який спробує відстоювати свою позицію перед виборами, буде піддаватися нападкам. На нього будуть відкриватися кримінальні справи. І таким чином всіх будуть заганяти в якийсь стійло ", - зазначив Рабинович.
Кримінальний процес політик назвав "знущанням", а представлені НАБУ матеріали - непереконливими.
"Я взагалі не розумію, як колективно прийняте рішення інкримінується одному меру?
Це все одно, як якщо б Верховна Рада проголосувала за якесь рішення, а покарати за нього вирішили б одну людину. Немає такого! "- обурився Рабинович.
На думку депутата, Одеса є прикладом для всієї України, як треба працювати і жити: "тут сильні люди, на яких не вийти накинути петлю". А мер Одеси - один з кращих мерів українських міст. Саме від роботи таких мерів, залежить майбутнє країни.
Рабинович впевнений - боротися з корупцією треба усіма силами і засобами. Але приклад Труханова для "такої боротьби" обраний невдало.
"Я готовий дати своє особисте поручительство, що Труханів не виїде з країни, буде відповідати на всі питання слідства і доведе свою правоту", - заявив Рабинович.