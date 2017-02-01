Р.Зозуля перешел в испанский "Райо Вальекано"

Аренда рассчитана до конца текущего сезона. Сейчас новый клуб украинца занимает 17 место в испанской Сегунде.

Кроме того, на официальном сайте мадридцев было опубликовано письмо Р.Зозули к болельщикам. Добавим, что фаны мадридцев были против перехода нашего нападающего, якобы из-за его неонацистских взглядов. В письме Р.Зозули, говорится: "После закрытия сделки с "Бетисом", я завтра приду на Вальекас, надеясь помочь "Райо" вернуться на тот уровень, на котором он заслуживает находиться по праву. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сможем добиться подъема в Примеру, которого так ждут болельщики. К сожалению, мой приезд в Испанию сопровождался недоразумением из-за журналиста, который плохо знает о настоящем моей страны и о моей карьере. Я прибыл в аэропорт Севильи в футболке с гербом моей страны, Украина и со стихами Тараса Шевченко, поэта, которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была футболка военизированной группировки, чья символика не похожа на герб моей страны. "Бетис" попросил газету уничтожить эту заметку, что она сделала немедленно, признав ошибку и попросив прощения. Как я уже говорил в своей презентации в "Бетис", я не связан ни с какой военизированной или неонацистской организацией. Я только сотрудничал с украинской армией, которая защищает мою страну, кроме того, я помогаю детям".

Также он отметил, что в Украине сейчас тяжелые времена и добавил, что его дела полностью одобряются "Райо Вальекано".

"Я горд присоединиться к этому великому клубу", - написал Р.Зозуля.

Напомним, украинский нападающий Роман Зозуля 22 января впервые вышел на поле в стартовом составе ФК "Бетис".