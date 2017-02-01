Р.Зозуля перейшов до іспанського "Райо Вальєкано"

Оренда розрахована до кінця поточного сезону. Наразі новий клуб українця займає 17 місце в іспанській сегунді.

Окрім того, на офіційному сайті мадридців був опублікований лист Р.Зозулі до вболівальників. Додамо, що фани мадридців були проти переходу нашого нападника, нібито через його неонацистські погляди. У листі Р.Зозулі, зокрема йдеться: “Після закриття угоди з „Бетісом“, я завтра прибуду на Вальєкас, сподіваючись допомогти „Райо“ повернутися на той рівень, на якому він заслуговує знаходитися по праву. Впевнений, що з моєю допомогою і роботою всієї команди ми зможемо домогтися підйому до Прімери, якого так чекають вболівальники. На жаль, мій приїзд до Іспанії супроводжувався непорозумінням через журналіста, який погано знає про сьогодення моєї країни і про мою кар’єру. Я прибув в аеропорт Севільї в футболці з гербом моєї країни, України, і з віршами Тараса Шевченка, поета, якого вивчали у всіх школах СРСР. Цей журналіст написав, що на мені була футболка воєнізованого угрупування, чия символіка не схожа на герб моєї країни. „Бетіс“ попросив газету знищити цю замітку, що вона зробила негайно, визнавши помилку і попросивши вибачення. Як я вже говорив на своїй презентації в „Бетісі“, я не пов’язаний ні з якою воєнізованою або неонацистською організацією. Я лише співпрацював з українською армією, яка захищає мою країну, крім того, я допомагаю дітям”.

Також він наголосив, що в України зараз важкі часи. і додав, що його справи повністю схвалюються “Райо Вальєкано”.

“Я гордий приєднатися до цього великого клубу”, — написав Р.Зозуля.

Нагадаємо, український нападник Роман Зозуля 22 січня вперше вийшов на поле у стартовому складі ФК “Бетіс”.