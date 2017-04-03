Р.Эрдоган призвал турецкую диаспору в Европе "ответить внукам нацистов"

“Мы не дадим унизить наше достоинство трем — пяти европейским фашистам. Несмотря на препятствования, наши граждане очень активно голосуют. Дайте ответ внукам нацистов”, — сказал Р.Эрдоган.

Он также подчеркнул, что “некоторые лидеры в Европе, к сожалению, поддерживают террористические организации” и напомнил о митинге курдов в Швейцарии, где демонстрировался плакат с его изображением и приставленным к голове пистолетом.

“Лидеры стран ЕС ездят в Ватикан. Но в такое время какие у них могут быть дела в Ватикане? И какие у Ватикана дела с ЕС? Все они стали одной нацией и делают все возможное, чтобы не принимать Турцию в ЕС”, — заявил Р.Эрдоган.

Он также высказался по поводу возможного возвращения в Турции смертной казни.

“Если такой закон пройдет через парламент, я его ратифицирую. Если же будет необходимо, может быть даже проведен референдум по этому вопросу”, — сказал Р.Эрдоган.

Как сообщал УНН, в течение марта Р.Эрдоган неоднократно обвинял европейских политиков в нацизме.

Также он высказался за проведение референдума о продолжении переговоров по поводу вступления Турции в Евросоюз.



Напомним, с 27 марта граждане Турции, проживающие за рубежом, участвуют в референдуме относительно конституционных изменений, которые предусматривают значительное расширение полномочий президента страны. Голосование продлится до 9 апреля. Основная часть референдума — в самой Турции — состоится 16 апреля.