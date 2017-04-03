Р.Ердоган закликав турецьку діаспору в Європі "відповісти онукам нацистів"

“Ми не дамо принизити нашу гідність трьом — п’яти європейським фашистам. Незважаючи на перешкоди, наші громадяни дуже активно голосують. Дайте відповідь онукам нацистів”, - сказав Р.Ердоган.

Він також підкреслив, що “деякі лідери в Європі, на жаль, підтримують терористичні організації” і нагадав про мітинг курдів у Швейцарії, де демонструвався плакат із його зображенням та приставленим до голови пістолетом.

“Лідери країн ЄС їздять до Ватикану. Але в такий час які в них можуть бути справи у Ватикані? І які у Ватикану справи з ЄС? Всі вони стали однією нацією і роблять усе можливе, щоб не приймати Туреччину до ЄС”, — заявив Р. Ердоган.

Він також висловився з приводу можливого відновлення в Туреччині смерної кари.

“Якщо такий закон пройде через парламент, я його ратифікую. Якщо ж буде необхідно, може бути навіть проведений референдум із цього питання ”, - сказав Р. Ердоган.

Як повідомляв УНН, протягом березня Р.Ердоган неодноразово звинувачував європейських політиків в нацизмі.

Також він висловився за проведення референдуму щодо продовження переговорів про вступ Туреччини до Євросоюзу.



Нагадаємо, з 27 березня громадяни Туреччини, які проживають за кордоном, беруть участь у референдумі щодо конституційних змін, що передбачають значне розширення повноважень президента країни. Голосування триватиме до 9 квітня. Основна частина референдуму — в самій Туреччині — відбудеться 16 квітня.