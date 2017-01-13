Р.Эрдоган: Греческая сторона снова избегает шагов по Кипру
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна выступает за справедливое и всеобъемлющее урегулирование кипрского конфликта, тогда как греческая сторона вновь избегает шагов по урегулированию многолетней проблемы, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) искренняя в переговорном процессе и пытается урегулировать проблему, тогда как греческая община острова и Греция, как страна-гарант выступают с других позиций", - отметил он.
Как сообщал УНН, президент Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафа Акынджи заявил, что не исключает вероятности проведения в 2017 году референдума о мирных переговорах на Кипре.