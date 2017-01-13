Р.Ердоган: Греція знову уникає кроків по Кіпру

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна виступає за справедливе і всеосяжне врегулювання кіпрського конфлікту, тоді як грецька сторона знову уникає кроків щодо врегулювання багаторічної проблеми, передає УНН з посиланням на Anadolu.

“Турецька Республіка Північного Кіпру (ТРПК) щира в переговорному процесі і намагається врегулювати проблему, тоді як грецька громада острова і Греція, як країна-гарант виступають з інших позицій”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, президент Турецької республіки Північного Кіпру (ТРПК) Мустафа Акинджи заявив, що не виключає ймовірності проведення в 2017 році референдуму щодо мирних переговорів на Кіпрі.

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