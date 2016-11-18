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Р. Чубаров: вопросы беженцев из страны-агрессора должны контролироваться общественностью

Р. Чубаров: вопросы беженцев из страны-агрессора должны контролироваться общественностью

Киев • УНН

 • 8090 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На внеочередном заседании Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что вопрос беженцев из страны-агрессора не может быть решен самостоятельно органами власти, нужен контроль общественности, передает УНН со ссылкой на пресс -службу ВР.

Во время внеочередного заседания обсуждался вопрос о предоставлении статуса беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной или временной защите лицам, которые из-за опасений преследования находятся в Украине или прибывают в Украину из других стран, в частности Российской Федерации.

На заседании Р. Чубаров отметил, что сам был дважды задержан на заказ РФ на время в некоторых странах и хорошо понимает людей, которые ищут убежища в Украине.

"Мы должны узнать, какое количество людей просит у нас убежища, какая с ними ситуация, скольким из них было предоставлено убежище. В частности, это касается граждан России, в чем их обвиняет страна-агрессор, почему их разыскивают, не является ли это политическим преследованием . Все, что касается России, не может быть решено самостоятельно органами власти, нужен контроль общественности ", - отметил Р. Чубаров.

Заместитель председателя Комитета Георгий Логвинский отметил, что Комитет неоднократно рассматривал указанные вопросы, но так и не получил исчерпывающей информации от правоохранительных органов. По его мнению, особое беспокойство вызывают такие действия в отношении лиц, ищущих убежища в Украине, их выселения за пределы Украины без решения суда и их повторное задержание СБУ после решения суда об освобождении.

В свою очередь представитель подразделения СБУ по борьбе с терроризмом подчеркнул, что СБУ в этой сфере действует исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и нормами международного права.

По результатам обсуждения члены комитета приняли решение создать рабочую группу для рассмотрения указанных вопросов и провести закрытое заседание Комитета, посвященное этим проблемам.

Напомним, 25 августа во время прохождения контроля из-за политического преследования шестеро граждан  России и Таджикистана обратились к сотрудникам Госпогранслужбы о получении статуса беженца в связи с политическими преследованиями на территории своих стран .

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