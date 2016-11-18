Р.Чубаров: питання біженців з країни-агресора має контролюватися громадськістю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На позачерговому засіданні Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що питання біженців з країни-агресора не може бути вирішено самостійно органами влади, потрібен контроль громадськості, передає УНН з посиланням на прес-службу ВР.
Під позачергового засідання було обговорено питання про надання статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту особам, які через побоювання переслідування перебувають в Україні або прибувають до України з інших країн, зокрема Російської Федерації.
На засіданні Р.Чубаров зазначив, що сам був двічі затриманий на замовлення РФ на певний час в деяких країнах і добре розуміє людей, які шукають притулку в Україні.
"Ми повинні дізнатися, яка кількість людей просить у нас притулку, яка з ними ситуація, скільком з них був наданий притулок. Зокрема, це стосується громадян Росії, в чому їх звинувачує країна-агресор, чому їх розшукують, чи не є це політичним переслідуванням. Все, що стосується Росії, не може бути вирішено самостійно органами влади, потрібен контроль громадськості" – наголосив Р.Чубаров.
Заступник голови Комітету Георгій Логвинський наголосив, що Комітет неодноразово розглядав зазначені питання, але так і не отримав вичерпної інформації від правоохоронних органів. На його думку, особливе занепокоєння викликають такі дії стосовно осіб, які шукають притулку в Україні, їхнє виселення за межі України без рішення суду та їхнє повторне затримання СБУ після рішення суду про звільнення.
У свою чергу представник підрозділу СБУ по боротьбі з тероризмом підкреслив, що СБУ у цій сфері діє виключно згідно з вимогами чинного законодавства України та нормами міжнародного права.
За результатами обговорення члени Комітету ухвалили рішення створити робочу групу для розгляду зазначених питань та провести закрите засідання Комітету, присвячене цим проблемам.
Нагадаємо, 25 серпня під час проходження контролю через політичне переслідування шестеро громадян громадяни Росії та Таджикистану звернулися до співробітників Держприкордонслужби щодо отримання статусу біженця у зв’язку з політичними переслідуваннями на території своїх країн.