В Кремле прокомментировал задержание российского шпиона в Кабмине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Кремле в курсе задержания в Украине Станислава Ежова, который обвиняется в государственной измене в пользу РФ, но не располагает деталями. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Новости (о задержании) мы читали, но никакой информацией мы не располагаем", - заявил он.
Д.Песков добавил, что в связи с отсутствием подробной информации прокомментировать событие не может.
Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.
Также напомним, как сообщили УНН, задержанным оказался личный переводчик Премьер-министра В.Гройсмана.