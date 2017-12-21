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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кремле прокомментировал задержание российского шпиона в Кабмине

Киев • УНН

 • 10885 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Кремле в курсе задержания в Украине Станислава Ежова, который обвиняется в государственной измене в пользу РФ, но не располагает деталями. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Кремле прокомментировал задержание российского шпиона в Кабмине

"Новости (о задержании) мы читали, но никакой информацией мы не располагаем", - заявил он.

Д.Песков добавил, что в связи с отсутствием подробной информации прокомментировать событие не может.

Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.

Также напомним, как сообщили УНН, задержанным оказался личный переводчик Премьер-министра В.Гройсмана.

Украинские Национальные Новости

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