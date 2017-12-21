Пєсков прокоментував затримання російського шпигуна в Кабміні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Кремлі в курсі затримання в Україні Станіслава Єжова, який звинувачується у державній зраді на користь РФ, але не має в своєму розпорядженні деталей. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Новини (про затримання) ми читали, але ніякої інформації ми не маємо в своєму розпорядженні", - заявив він.
Д.Пєсков додав, що у зв'язку з відсутністю докладної інформації прокоментувати подію не може.
Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, провели першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.
Також нагадаємо, як повідомили УНН, затриманим виявився особистий перекладач Прем'єр-міністра В.Гройсмана.