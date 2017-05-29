Пять российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Пять российских дипломатов, имена которых не называются, объявлены персонами нон грата в Молдове, передает УНН со ссылкой на golоs.md.
Как сообщается, пятерых дипломатов Российской Федерации были объявлены персонами нон грата на территории Молдовы. Имена дипломатов и причины такого решения пока неизвестны.
"Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать", - заявил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин молдавским СМИ.
Российские дипломаты, по информации СМИ, должны покинуть Молдову в течение 72 часов.
Как сообщал УНН, ряд чиновников Молдовы подали в отставку.