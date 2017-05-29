Пять российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Молдове

Как сообщается, пятерых дипломатов Российской Федерации были объявлены персонами нон грата на территории Молдовы. Имена дипломатов и причины такого решения пока неизвестны.

"Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать", - заявил посол России в Молдове Фарит Мухаметшин молдавским СМИ.

Российские дипломаты, по информации СМИ, должны покинуть Молдову в течение 72 часов.

Как сообщал УНН, ряд чиновников Молдовы подали в отставку.