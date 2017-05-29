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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30575 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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П’ятьох російських дипломатів оголошено персонами нон грата в Молдові

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. П’ять російських дипломатів, імена яких не називаються, оголошені персонами нон грата в Молдові, передає УНН з посиланням на golоs.md

П’ятьох російських дипломатів оголошено персонами нон грата в Молдові

Як повідомляється, п’ятьох дипломатів Російської Федерації були оголошені персонами нон грата на території Молдови. Імена дипломатів і причини такого рішення поки невідомі. 

“Ми отримали відповідний документ, вивчаємо його. Поки нічого не будемо коментувати”, - заявив посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин молдавським ЗМІ

Російські дипломати, за інформацією ЗМІ, повинні покинути Молдову протягом 72 годин.

Як повідомляв УНН, низка урядовців Молдови подали у відставку.

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