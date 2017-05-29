П’ятьох російських дипломатів оголошено персонами нон грата в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. П’ять російських дипломатів, імена яких не називаються, оголошені персонами нон грата в Молдові, передає УНН з посиланням на golоs.md
Як повідомляється, п’ятьох дипломатів Російської Федерації були оголошені персонами нон грата на території Молдови. Імена дипломатів і причини такого рішення поки невідомі.
“Ми отримали відповідний документ, вивчаємо його. Поки нічого не будемо коментувати”, - заявив посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин молдавським ЗМІ
Російські дипломати, за інформацією ЗМІ, повинні покинути Молдову протягом 72 годин.
Як повідомляв УНН, низка урядовців Молдови подали у відставку.