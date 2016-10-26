Пять тонн марихуаны изъяли у наркоторговцев в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Кировоградской области задержали наркоторговцев у которых изъяли пять тонн марихуаны стоимостью более 15 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Вчера, 25 октября 2016 года выявлена и прекращена незаконная деятельность трех жителей Головановского района Кировоградской области, которые занимались выращиванием и сбытом наркосодержащих веществ.
Установлено, что в составе организованной группы лиц на территории частного домовладения незаконно осуществлялся посев и выращивание в заранее изготовленных теплицах более 3500 растений наркосодержащих веществ. На территории этого же домовладения происходила сушка и упаковка наркотиков для дальнейшего сбыта на территории Украины.
Во время проведения обысков обнаружено и изъято рекордное количество наркосодержащих веществ, а именно более 5 тонн марихуаны стоимостью более 15 млн грн, оборудование для изготовления и упаковки наркотических смесей, наркотические вещества иностранного производства.
Кроме того, в ходе обыска изъято огнестрельное оружие и боеприпасы - винтовки, револьвер, пистолеты травматического действия, гранаты РГД-5, патроны калибра 5.45 и 7.62.
Причастные к совершению преступлений задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.