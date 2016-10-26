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П'ять тонн марихуани вилучили у наркоторговців на Кіровоградщині

П'ять тонн марихуани вилучили у наркоторговців на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 8798 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Кіровоградщині затримано наркоторговців та вилучено п'ять тонн марихуани вартістю понад 15 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Вчора, 25 жовтня 2016 виявлено та припинено незаконну діяльність трьох мешканців Голованівського району Кіровоградської області, які займались вирощуванням та збутом нарковмісних речовин.

Встановлено, що в складі організованої групи осіб на території приватного домоволодіння незаконно здійснювались посіви, вирощування у заздалегідь виготовлених теплицях понад 3500 рослин нарковмісних речовин. На території цього ж домоволодіння відбувалась сушка та пакування наркотиків для подальшого збуту на території України.

Під час проведення обшуків виявлено та вилучено рекордну кількість нарковмісних речовин, а саме понад 5 тонн марихуани вартістю понад 15 млн грн, обладнання для виготовлення та пакування наркотичних сумішей, наркотичні речовини іноземного виробництва.

Крім того, в ході обшуку вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси — гвинтівки, револьвер,пістолети травматичної дії, гранати РГД-5, набої калібру 5.45 та 7.62.

Трьох осіб причетних до вчинення злочинів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Українські Національні Новини

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