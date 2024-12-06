Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Тайны далеких планет перехватывающие дыхание, невероятные путешествия в космосе, отважные герои которые спасают человечество, все это для ценителей фантастического кино. УНН предлагает подборку приключенческих сериалов которые можно посмотреть в эти выходные.

Ради всего человечества (For All Mankind) 2019 - события в сериале разворачиваются в альтернативной реальности 1969 года. Соединенные Штаты, шокированно наблюдают за тем, как Советскому Союзу удалось высадить людей на месяц раньше, чем США. После этого поражения НАСА столкнулось с новым испытанием в космической гонке, которого они никогда не ожидали. Несмотря на национальную трагедию, президент США Ричард Никсон указывает с удвоенной силой работать над новыми миссиями, чтобы не позволить Советскому Союзу единолично господствовать в космическом пространстве.

Жанр: Сериал, Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Страна: США

Режисер: Аллен Култер, Джон Даль, Сет Гордон

Актеры: Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Джоди Бальфур, Ренн Шмидт, Сара Джонс, Шантель ВанСантен, Крис Бауэр, Крис Маршал, Ноа Харпстер, Меган Лезерс, Ник Торен, Спенсер Гарретт, Эрик Ладин, Артуро Дель Пуэрто.

Затерянный в космосе (Затерянный в космосе) 2018 – 2021 – фантастическое приключение о семье колонистов, потерявшихся на одной из планет за тысячи мировых лет от Земли. События разворачиваются в далеком будущем, когда человечество начало исследовать и колонизировать близлежащие звездные системы из-за перенаселения Земли. Обнаружив планету пригодную к жизни людей, правительства разных стран направляют туда огромный транспортный звездолет с колонистами. Среди них и семья ученых Робинсонов. В результате диверсии космический корабль терпит крушение, а спасательный корабль Робинсонов оказывается на неизвестной планете. Чтобы выжить в новом, неизведанном мире, семье поселенцев предстоит пережить немало захватывающих приключений.

Жанр: Сериал, Фантастика, Драма, Приключения

Страна: США

Режисери: Тім Соутем, Дебора Чоу, Стівен Суржик

Актеры: Молли Паркер, Тоби Стивенс, Паркер Поузы, Макс Дженкинс, Тейлор Расселл, Мина Сандвол, Игнасио Серричио, Амелия Берстин, Раза Джеффри, Аджай Фризе, Брайан Стил.

Авеню 5 (Авеню 5) 2020 – 2022 - события разворачиваются в недалеком будущем, когда с орбиты Земли отправляется круизный космический лайнер "Авеню 5", построенный корпорацией "Галактика Джадда", за штурвалом которого находится опытный капитан Райан Кларк. Во время пролета возле колец Сатурна, на борту происходит непредвиденная авария, что приводит к временному отключению искусственной гравитации. Несколько сотен пассажиров получили ранения, главный инженер погибает, а сам корабль сбивается с курса, в результате чего время путешествия сократилось с нескольких недель до более чем трех лет.

Жанр: Сериал, Фантастика, Комедия

Страна: США

Режиссеры: Уильям Стефан Смит, Натали Бейли, Энни Гриффин

Актеры: Хью Лори, Джо Гэд, Зак Вудс, Ребекка Фронт, Сьюзи Накамура, Ленора Кричлоу, Никки Амука-Берд, Энди Бакли, Итан Филлипс, Адам Полсон

Пространство (The Expanse) 2015 – 2022 - через двести лет после полной колонизации человечеством Солнечной системы детективу Джозефу Миллеру поручено найти пропавшую женщину по имени Джульетта Андромеда Мао. На поиски Миллер отправляется вместе с капитаном космического корабля "Кентербери" Джимом Холденом. В ходе расследования Миллер и Холден выясняют, что женщина, которую они ищут, причастна к самому масштабному заговору за всю человеческую историю.

Жанр: Сериал, Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Страна: США

Режисери: Джефф Вулнаф, Брек Ейснер, Террі МакДонаф

Актеры: Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Уэс Четэм, Шогре Агдашлу, Кес Анвар, Фрэнки Адамс, Кара Ги, Шон Дойл, Томас Джейн, Флоренс Фейвр, Чед Л. Коулмен, Эндрю Ротилио, Надин Николь, Ник Э. Тарабей, Анна Хопкинс.

Созвездие (Constellation) 2024 - команда астронавтов на борту Международной космической станции сталкивается с необъяснимой ситуацией из-за космического мусора, что приводит к загадочной гибели командира Пола Ланкастера. По мере развития шведский астронавт Ларс Эриксон выходит в открытый космос, чтобы оценить ущерб, и обнаруживает странную аномалию: костюм космонавта советской эпохи. Когда ситуация окончательно выходит из-под контроля, члены команды, в том числе главный герой Джо, вынуждены эвакуироваться на Землю. Но по возвращении на планету женщина неожиданно обнаруживает, что реальность не такая, какой она ее помнила. Джо пытается выяснить, что именно произошло, какие изменения произошли во времени и пространстве, которые так повлияли на ее реальность.

Жанр: Сериал, Фантастика, Триллер

Страна: США, Великобритания, Франция

Режиссеры: Джозеф Седар, Оливер Хиршбигель, Мишель МакЛарен