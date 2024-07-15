В Одессе нетрезвый мужчина желал смерти и бросился с кулаками на раненых воинов ВСУ. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Детали

Неприятный инцидент произошел в Одессе, когда пьяный мужчина начал оскорблять и угрожать военнослужащим ТЦК, которые находились на улице. Рядом с ними находились воины ВСУ, проходящие лечение в госпитале.

Прохожий, увидев военных, начал громко ругаться и показывать непристойные жесты. Услышав это, раненые воины подошли к мужчине и вежливо попросили его успокоиться. В ответ нетрезвый гражданин выразил еще большие угрозы, пожелания смерти и начал бросаться с кулаками на военнослужащих.

По информации, вынужденные защищаться, раненые военные остановили мужчину. Военнослужащие ТЦК в конфликте участия не принимали.