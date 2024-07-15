В Одессе пьяный мужчина оскорблял и бросался с кулаками на раненых украинских защитников, желая им смерти, после того, как они вежливо попросили его успокоиться.
В Одессе нетрезвый мужчина желал смерти и бросился с кулаками на раненых воинов ВСУ. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
Неприятный инцидент произошел в Одессе, когда пьяный мужчина начал оскорблять и угрожать военнослужащим ТЦК, которые находились на улице. Рядом с ними находились воины ВСУ, проходящие лечение в госпитале.
Прохожий, увидев военных, начал громко ругаться и показывать непристойные жесты. Услышав это, раненые воины подошли к мужчине и вежливо попросили его успокоиться. В ответ нетрезвый гражданин выразил еще большие угрозы, пожелания смерти и начал бросаться с кулаками на военнослужащих.
По информации, вынужденные защищаться, раненые военные остановили мужчину. Военнослужащие ТЦК в конфликте участия не принимали.
Обращаемся ко всем жителям Одессы и области: военные прямо сейчас защищают наше государство от врага. Защищают каждого из вас. Сбивают ракеты, уничтожают оккупантов, топят вражеский флот. Эти люди - герои.
Большинство военнослужащих ВСУ - мобилизованные граждане, которые выполняют свой конституционный долг. Поэтому УВАЖЕНИЕ к ВСУ должно быть у каждого на первом месте.
Оскорбление военнослужащих должно жестко наказываться. Кто хочет продемонстрировать свою смелость - ждем в рядах украинской армии. Именно там сейчас находятся храбрые мужчины