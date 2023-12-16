ПВО на Николаевщине сбила два вражеских беспилотника-"шахеды"
Киев • УНН
Противовоздушная оборона Николаевской области сбила два беспилотника; российские обстрелы Очакова и близлежащих сел обошлись без жертв.
В ночь на 16 декабря силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено два вражеских ударных беспилотника "Shahed-131/136". Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Кроме того, вчера, 15 декабря, в 10:48 и 20:34 армия РФ наносила артиллерийских обстрелов по акватории и г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также вчера в 13:54, 14:28 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались за пределами сел Дмитровка, Ивановка и по побережью Куцурубской общины. Пострадавших нет.
Оккупанты обстреляли из артиллерии акваторию Очакова10.12.23, 08:18 - 0 просмотров
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