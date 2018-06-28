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Путин заявил о 1140 выведенных из Сирии российских военных

Путин заявил о 1140 выведенных из Сирии российских военных

Киев  •  УНН

 • 7518 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время территорию Сирии покинули 1140 российских военнослужащих. Об этом он сказал об этом на приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам В.Путина, за последнее время территорию Сирии покинули 1140 российских военнослужащих, 13 военных самолетов и 14 вертолетов.

Отмечается, что Москва официально начала военную кампании в Сирии осенью 2015 года. По официальным данным, в Сирии с 2015 года погибли более 90 российских военных. Речь идет только о военнослужащих российской армии. Россияне, которые, вероятно, воюют в Сирии в составе частных военных компаний, в этих данных не учтены.

Как сообщал УНН, 11 декабря В.Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии.

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