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Путін заявив про 1140 виведених із Сирії російських військових

Путін заявив про 1140 виведених із Сирії російських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що за останній час територію Сирії залишили 1140 російських військовослужбовців. Про це він сказав про це на прийомі на честь випускників військових вишів у Кремлі, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

За словами В.Путіна, за останній час територію Сирії залишили 1140 російських військовослужбовців, 13 військових літаків і 14 вертольотів.

Зазначається, що Москва офіційно розпочала військову кампанію в Сирії восени 2015 року. За офіційними даними, в Сирії з 2015 року загинули понад 90 російських військових. Йдеться тільки про військовослужбовців російської армії. Росіяни, які, ймовірно, воюють в Сирії в складі приватних військових компаній, у цих даних не враховані.

Як повідомляв УНН, 11 грудня В.Путін наказав розпочати виведення російського угрупування військ із Сирії.

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