Путін заявив про 1140 виведених із Сирії російських військових

За словами В.Путіна, за останній час територію Сирії залишили 1140 російських військовослужбовців, 13 військових літаків і 14 вертольотів.

Зазначається, що Москва офіційно розпочала військову кампанію в Сирії восени 2015 року. За офіційними даними, в Сирії з 2015 року загинули понад 90 російських військових. Йдеться тільки про військовослужбовців російської армії. Росіяни, які, ймовірно, воюють в Сирії в складі приватних військових компаній, у цих даних не враховані.

Як повідомляв УНН, 11 грудня В.Путін наказав розпочати виведення російського угрупування військ із Сирії.