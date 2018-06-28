Путін заявив про 1140 виведених із Сирії російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що за останній час територію Сирії залишили 1140 російських військовослужбовців. Про це він сказав про це на прийомі на честь випускників військових вишів у Кремлі, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За словами В.Путіна, за останній час територію Сирії залишили 1140 російських військовослужбовців, 13 військових літаків і 14 вертольотів.
Зазначається, що Москва офіційно розпочала військову кампанію в Сирії восени 2015 року. За офіційними даними, в Сирії з 2015 року загинули понад 90 російських військових. Йдеться тільки про військовослужбовців російської армії. Росіяни, які, ймовірно, воюють в Сирії в складі приватних військових компаній, у цих даних не враховані.
Як повідомляв УНН, 11 грудня В.Путін наказав розпочати виведення російського угрупування військ із Сирії.