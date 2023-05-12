путин и президент Южной Африки обсудили Украину в телефонном разговоре

Детали

путин заявил, что поддерживает предложение президента ЮАР Сирила Рамафосы по привлечению африканских лидеров к переговорам по мирному процессу для Украины, говорится в объявленном кремлем тексте телефонного разговора.

Стороны также "выразили намерение и в дальнейшем интенсифицировать взаимовыгодные отношения".

кремль также заявил, что Рамафоса разговаривал с путиным по инициативе ЮАР после того, как США обвинили Преторию в погрузке оружия и боеприпасов на российский корабль в Кейптауне в прошлом году.

Что предшествовало

Обвинение США спровоцировало политические потрясения в Южной Африке и взволновало ее финансовые рынки: ранд упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США в пятницу. Валюта уже находилась под давлением из-за опасений инвесторов по поводу продолжающихся отключений электроэнергии.

Правительство Рамафосы было ошеломлено заявлением посла США и не смогло опровергнуть обвинения. Оно объявило о проведении расследования в отношении судна, которое в декабре пришвартовалось к главной военно-морской базе Южной Африки. Министерство иностранных дел ЮАР подтвердило, что добивается переговоров с послом США и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Недавно Рамафоса отправил Сиднея Муфамади, своего советника по национальной безопасности, в США, чтобы объяснить позицию Южной Африки в отношении войны и сохранить доступ к торговле с США.