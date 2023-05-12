путін та президент Південної Африки обговорили Україну у телефонній розмові
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент росії заявив у п'ятницю, що москва ніколи не відмовлялася від "дипломатичного шляху" врегулювання конфлікту в Україні у телефонній розмові зі своїм південноафриканським колегою, заявили у кремлі, передає УНН.
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путін заявив, що підтримує пропозицію президента ПАР Сиріла Рамафоси щодо залучення африканських лідерів до переговорів щодо мирного процесу для України, йдеться в оголошеному кремлем тексті телефонної розмови.
Сторони також "висловили намір і надалі інтенсифікувати взаємовигідні відносини".
кремль також заявив, що Рамафоса розмовляв з путіним з ініціативи ПАР після того, як США звинуватили Преторію у завантаженні зброї та боєприпасів на російський корабель у Кейптауні минулого року.
Що передувало
Звинувачення США спровокувало політичні потрясіння в Південній Африці й схвилювало її фінансові ринки: ранд впав до рекордно низького рівня по відношенню до долара США в п'ятницю. Валюта вже знаходилася під тиском через побоювання інвесторів з приводу відключень електроенергії, що тривають.
Уряд Рамафоси був приголомшений заявою посла США і не зміг спростувати звинувачення. Він оголосив про проведення розслідування щодо судна, яке у грудні пришвартувалося до головної військово-морської бази Південної Африки. Міністерство закордонних справ ПАР підтвердило, що домагається переговорів із послом США та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Нещодавно Рамафоса відправив Сіднея Муфамаді, свого радника з національної безпеки, до США, щоб пояснити позицію Південної Африки щодо війни та зберегти доступ до торгівлі зі США.