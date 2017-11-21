Путин сегодня проведет телефонный разговор с Трампом

"На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Запланирован разговор с Эмиром Катара, с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем – с лидерами стран региона", — сказал Путин.

Напомним, Путин в Сочи встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Как сообщал УНН, Трамп заявил, что верит Путину о невмешательстве в выборы.