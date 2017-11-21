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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 31276 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 51562 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 60274 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 64145 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 55910 просмотра

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11:14 • 96190 просмотра

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Путин сегодня проведет телефонный разговор с Трампом

Путин сегодня проведет телефонный разговор с Трампом

Киев  •  УНН

 • 13460 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об это президент РФ завил после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Запланирован разговор с Эмиром Катара, с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем – с лидерами стран региона", — сказал Путин.

Напомним, Путин в Сочи встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Как сообщал УННТрамп заявил, что верит Путину о невмешательстве в выборы.

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