Путін сьогодні проведе телефонну розмову з Трампом

"На основі нашої сьогоднішньої зустрічі я проведу консультації з лідерами тих країн, про які вже згадав. Запланований розмова з Еміром Катара, з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, потім - з лідерами країн регіону", - сказав Путін.

Нагадаємо, Путін в Сочі зустрівся з сирійським колегою Башаром Асадом.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що вірить Путіну про невтручання у вибори.