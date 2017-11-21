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Путін сьогодні проведе телефонну розмову з Трампом

Путін сьогодні проведе телефонну розмову з Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні президент Росії Володимир Путін проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це президент РФ завив після зустрічі з президентом Сирії Башаром Асадом, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

"На основі нашої сьогоднішньої зустрічі я проведу консультації з лідерами тих країн, про які вже згадав. Запланований розмова з Еміром Катара, з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, потім - з лідерами країн регіону", - сказав Путін.

Нагадаємо, Путін в Сочі зустрівся з сирійським колегою Башаром Асадом.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що вірить Путіну про невтручання у вибори.

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