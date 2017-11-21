Путін сьогодні проведе телефонну розмову з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні президент Росії Володимир Путін проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це президент РФ завив після зустрічі з президентом Сирії Башаром Асадом, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"На основі нашої сьогоднішньої зустрічі я проведу консультації з лідерами тих країн, про які вже згадав. Запланований розмова з Еміром Катара, з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, потім - з лідерами країн регіону", - сказав Путін.
Нагадаємо, Путін в Сочі зустрівся з сирійським колегою Башаром Асадом.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що вірить Путіну про невтручання у вибори.