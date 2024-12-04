путин признал критическую нехватку протезов для военных россии: что происходит
Киев • УНН
240 компаний по протезированию в рф не справляются со спросом, заявил кремлевский диктатор на встрече с ранеными военными.
путин заявил, что в россии работает 240 компаний по протезированию и этого недостаточно, пишет УНН со ссылкой на Mediazona.
Детали
президент россии владимир путин встретился с российскими военными, которые потеряли конечности. Встреча состоялась в Международный день инвалидов на одном из московских производств протезов.
По информации с сайта кремля, с 2022 года удалось изготовить более пяти тысяч протезов. Впрочем, военные заявили, что центров протезирования в регионах недостаточно - им приходится ездить в Москву.
У нас сейчас 240 компаний [по производству протезов]. В принципе, работают тысячи людей, специалистов много, но мало. Вы сказали, их отчаянно не хватает
Напомним,
В Украине выросло производство протезов: за два года количество предприятий удвоилось, а также увеличилось финансирование программ протезированияя. Программы доступны для гражданских и военных.
При этом военные получают расширенные возможности протезирования, поддерживаемого государством, и пользуются дополнительной благотворительной поддержкой.