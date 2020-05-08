Путин поздравил с Днем победы "народы Украины и Грузии" и лидеров и граждан других стран

“Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии (последние две признанные РФ оккупированные грузинские территории — ред.), а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”, — указанно в тексте сообщения.

Президент России заявил, что “в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием”. “Священный долг нынешних поколений — навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов”, — написал Владимир Путин.

Президент РФ также заявил “о необходимости решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками”.

Владимир Путин выразил уверенность, что общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса.

Владимир Путин передал всем ветеранам, партизанам и труженикам тыла “искренние слова благодарности и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни”.

Президент России также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции.

В поздравлении премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону российский лидер, в частности, отметил: “Великая Победа стала важнейшим событием двадцатого века, имеющим непреходящее значение для судеб всего человечества. Она была достигнута благодаря объединенным усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня”. Владимир Путин выразил уверенность, что память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности.

В послании президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу Владимир Путин написал, что “в России сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу, никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве”.

Президент Российской Федерации также отметил: “Десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны, принесли новые угрозы — от терроризма и региональных конфликтов до масштабных природных бедствий, техногенных катастроф и эпидемий. Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в „духе Эльбы“, наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности”.

В обращении к президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону Владимир Путин, в частности, отметил: “В сердцах россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи „Нормандия-Неман“, сражавшихся на советско-германском фронте. Весомый вклад в Победу внесли и тысячи советских патриотов, вступивших в ряды Французского сопротивления”. Российский президент “подчеркнул востребованность взаимодействия России и Франции в нынешней непростой международной обстановке”.

Отметим, что 16 апреля Владимир Путин отменил проведение парада ко Дню победы из-за пандемии COVID-19, перенеся его на более поздний срок.