Путин подает сигналы, что готов к прекращению огня в Украине - The New York Times

Несмотря на публичную браваду, Путин показывает заинтересованность в достижении соглашения о прекращении войны в Украине. Через закулисные каналы дипломатии президент РФ сигнализирует о том, что готов заключить соглашение. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Журналисты ссылаются на двух бывших российских высокопоставленных чиновников, близких к Кремлю, американских чиновников и международных официальных лиц, которые получили сообщение от представителей Путина.

Отмечается, что ободренный неудачным контрнаступлением Украины и слабой поддержкой Запада, Путин говорит, что военные цели России не изменились. Обращаясь к своим генералам, он похвастался тем, что Украина настолько в осаде, что российские войска вторжения делают "то, что мы хотим".

По данным источников, с сентября сентября Путин посылал сигналы через посредников о том, что он открыт для прекращения огня, которое приведет к замораживанию боевых действий вдоль нынешней линии фронта.

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На самом деле, по словам американских чиновников, Путин пытался прозондировать возможность для заключения соглашения о прекращении огня годом ранее, осенью 2022 года. Это тихое выступление, о котором ранее не сообщалось, произошло после того, как Украина разбила российскую армию на северо-востоке страны. Путин отметил, что доволен захваченной Россией территорией и готов к перемирию, сказали чиновники.

NYT отмечает, что десятки интервью с россиянами, которые давно его знают, и с международными официальными лицами, которые хорошо разбираются во внутренней работе Кремля, показывают, что Путин маневрирует, чтобы уменьшить риски и сохранить свои возможности открытыми в войне, которая длится дольше, чем он ожидал.

Они говорят: "Мы готовы к переговорам о прекращении огня. Они хотят остаться там, где они есть на поле боя сказал высокопоставленный международный чиновник, который встречался с российскими чиновниками этой осенью.

Как отмечает газета, нет никаких доказательств того, что лидеры Украины, которые пообещали вернуть всю свою территорию, примут такое соглашение.

Некоторые американские чиновники говорят, что это может быть попыткой Кремля ввести мир в заблуждение и не отражает истинного желания Путина пойти на компромисс, а бывшие российские чиновники добавляют, что Путин вполне может изменить свое мнение, если армия РФ наберет обороты, пишет NYT.

Собеседники NYT говорят, что российский президент видит благоприятный момент для сделки по стечению факторов: боевые действия зашли в тупик, неудачное контрнаступление Украины, замедление поддержки с Запада, и война в Израиле, которая отвлекает внимание от Украины.