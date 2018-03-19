Путин "начал думать" о будущем премьер-министре
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не намерен проводить конституционную реформу, а изменения состава правительства возможны. Об этом он заявил, выступая в своем избирательном штабе 18 марта после завершения выборов президента РФ, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Победитель голосования Владимир Путин, выступая в своем штабе 18 марта после завершения выборов, заявил, что пока не планирует никаких конституционных реформ в России. Отвечая на вопрос, кто будет новым премьер-министром, Путин пояснил, что начинает думать об этом с сегодняшнего дня.
Российский лидер добавил, что все объявления будут сделаны после инаугурации.
Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,18% после обработки 80% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.