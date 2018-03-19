Путін "почав думати" про майбутнього прем'єр-міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що поки не має наміру проводити конституційну реформу, а зміни складу уряду можливі. Про це він заявив виступаючи в своєму виборчому штабі 18 березня після завершення виборів президента РФ, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Переможець голосування Володимир Путін, виступаючи у своєму штабі 18 березня після завершення виборів, заявив, що поки не планує ніяких конституційних реформ у Росії. Відповідаючи на питання, хто буде новим прем’єр-міністром, Путін пояснив, що починає думати про це з сьогоднішнього дня.
Російський лідер додав, що всі оголошення будуть зроблені після інавгурації.
Нагадаємо, чинний президент РФ Володимир Путін лідирує на виборах глави держави, набираючи 76,18% після обробки 80% підсумкових протоколів дільничних виборчих комісій.