путин дал работу бывшему главе штаба "вагнеровцев", которого называют "преемником пригожина"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. российский диктатор владимир путин поручил бывшему начальнику штаба чвк "вагнер", полковнику в отставке андрею трошеву заняться формированием "добровольческих подразделений", сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
путин встретился с заместителем министра обороны рф юнус-беком евкуровым и бывшим командиром чвк "вагнер" андреем трошевым.
"На последней встрече мы говорили о том, что вы будете заниматься формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции, - сказал путин трошеву. - Вы сами более года воевали в таком подразделении".
По информации одного из телеграм-каналов кремлевского пула, трошев "рассматривается как преемник евгения пригожина".
Пресс-секретарь путина дмитрий песков в разговоре с журналистами отметил, что трошев "уже работает в минобороны".
Ранее издание "Настоящее время" сообщало, что руководителем наемников, которые не поехали в беларусь и подпишут контракт с минобороны рф, возможно, будет андрей трошев. По некоторым данным, он занимался работой службы безопасности в чвк "вагнер", а во время мятежа не поддержал пригожина и якобы передал информацию о мятежниках в фсб рф, пишет "Настоящее время".
Напомним
23 августа, через два месяца после мятежа, самолет, принадлежавший евгению пригожину, потерпел крушение. 27 августа ск рф подтвердил смерть пригожина.