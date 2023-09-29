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путін дав роботу колишньому голові штабу "вагнерівців", якого називають "наступником пригожина"

путін дав роботу колишньому голові штабу "вагнерівців", якого називають "наступником пригожина"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. російський диктатор володимир путін доручив колишньому начальнику штабу пвк "вагнер", полковнику у відставці андрію трошеву зайнятися формуванням "добровольчих підрозділів", повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

путін зустрівся із заступником міністра оборони рф юнус-беком євкуровим та колишнім командиром пвк "вагнер" андрієм трошевим.

"На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займатиметеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні спеціальної військової операції, - сказав путін трошеву. - Ви самі понад рік воювали у такому підрозділі".

За інформацією одного з телеграм-каналів кремлівського пулу, трошев "розглядається як наступник євгенія пригожина".

Прессекретар путіна дмитро пєсков у розмові з журналістами зазначив, що трошев "вже працює у міноборони".

Раніше видання "Настоящее время" повідомляло, що керівником найманців, які не поїхали до білорусі і підпишуть контракт з міноборони рф, можливо, буде андрій трошев. За деякими даними, він займався роботою служби безпеки в пвк "вагнер", а під час заколоту не підтримав пригожина і нібито передав інформацію про бунтівників у фсб рф, пише "Настоящее время".

Нагадаємо

23 серпня, через два місяці після заколоту, літак, що належав євгенові пригожину, зазнав катастрофи. 27 серпня ск рф підтвердив смерть пригожина.

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