Пучдемон прибыл в суд Брюсселя на слушания о выдаче его Испании

В 14:00 по местному времени экс-президент Каталонии и четверо бывших членов каталонского правительства давать соответствующие показания.

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Ожидается, что первые слушания продлятся несколько часов. Как сообщает издание, ссылаясь на дипломатические источники, адвокаты К.Пучдемона намерены объявить судебный процесс политическим.

Напомним, ранее Карлес Пучдемон и Карме Форкадель подали жалобы в Европейский суд по правам человека на действия правительства Мадрида, потому что Конституционный суд Испании запретил проведение пленарного заседания, по обсуждению вопроса независимости Каталонии.