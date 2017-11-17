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Пучдемон прибув до суду Брюсселя на слухання щодо видачі його Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Колишній каталонський лідер Каталонії Карлес Пучдемон прибув в міністерства юстиції Бельгії, де почалися перші слухання стосовно його видачі Іспанії, передає УНН з посиланням на ТАСС.

О 14:00 за місцевим часом екс-президент Каталонії та четверо колишніх членів каталонського уряду даватимуть відповідні свідчення.

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Очікується, що перші слухання триватимуть кілька годин. Як повідомляє видання, посилаючись на дипломатичні джерела, адвокати К.Пучдемона мають намір оголосити судовий процес політичним.

Нагадаємо, раніше Карлес Пучдемон та Карме Форкадель подали скарги до Європейського суду з прав людини на дії уряду Мадрида, через те що Конституційний суд Іспанії заборонив проведення пленарного засідання, щодо обговорення питання незалежності Каталонії.

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