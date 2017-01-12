"ПСЖ" стал последним участником полуфинала Кубка французской лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В матче 1/4 финала Кубка французской лиги состоялось два противостояния в одном из которых действующий чемпион страны "Пари Сен-Жермен" встретился с "Метц", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды из Парижа.
Путевку в полуфинал парижанам обеспечил дубль защитника Тьяго Силвы, который забил оба мяча со "второго этажа". Капитан команды замкнул две подачи Анхеля Ди Марии с углового - 2:0.
Таким образом Т.Силва отличился в третьем подряд официальном матче, и все они прошли в рамках трех разных турниров.
Отметим, что "ПСЖ" сохраняет шансы завоевать Кубок французской лиги в четвертый раз подряд.
В другом противостоянии "Бордо" в концовке поединка вырвал победу у "Генгама" - 3:2.
Напомним, что полуфинальные пары турнира выглядит так: "Монако" - "Нанси", "ПСЖ" - "Бордо".
Как сообщал УНН, "ПСЖ" представил полузащитника сборной Германии Ю.Дракслера.