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"ПСЖ" стал последним участником полуфинала Кубка французской лиги

"ПСЖ" стал последним участником полуфинала Кубка французской лиги

Киев • УНН

 • 9075 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В матче 1/4 финала Кубка французской лиги состоялось два противостояния в одном из которых действующий чемпион страны "Пари Сен-Жермен" встретился с "Метц", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды из Парижа.

Путевку в полуфинал парижанам обеспечил дубль защитника Тьяго Силвы, который забил оба мяча со "второго этажа". Капитан команды замкнул две подачи Анхеля Ди Марии с углового - 2:0.

Таким образом Т.Силва отличился в третьем подряд официальном матче, и все они прошли в рамках трех разных турниров.

Отметим, что "ПСЖ" сохраняет шансы завоевать Кубок французской лиги в четвертый раз подряд.

В другом противостоянии "Бордо" в концовке поединка вырвал победу у "Генгама" - 3:2.

Напомним, что полуфинальные пары турнира выглядит так: "Монако" - "Нанси", "ПСЖ" - "Бордо".

Как сообщал УНН, "ПСЖ" представил полузащитника сборной Германии Ю.Дракслера.

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