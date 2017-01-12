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"ПСЖ" став останнім учасником півфіналу Кубка французької ліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У матчі 1/4 фіналу Кубка французької ліги відбулось два протистояння в одному з яких чинний чемпіон країни "Парі Сен-Жермен" зустрівся із "Метцом", повідомляє УНН з посиланням на сайт команди з Парижу.

Путівку до півфіналу парижанам забезпечив дубль захисника Тьяго Сілви, який забив обидва м'ячі з "другого поверху". Капітан команди замкнув дві подачі Анхеля Ді Марії з кутового – 2:0.

Таким чином Т.Сілва відзначився в третьому поспіль офіційному матчі, і всі вони пройшли в рамках трьох різних турнірів.

Відзначимо, що "ПСЖ" зберігає шанси завоювати Кубок французької ліги в четвертий раз поспіль.

В іншому протистоянні "Бордо" в кінцівці поєдинку вирвав перемогу у "Генгама" – 3:2.

Нагадаємо, що півфінальні пари турніру виглядають так: "Монако" – "Нансі", "ПСЖ" – "Бордо".

Як повідомляв УНН, “ПСЖ” представив півзахисника збірної Німеччини Ю.Дракслера.

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