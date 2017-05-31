Психотропные таблетки на 10 тыс. долл. США изъяли в Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На таможенном посту "Дьяково" изъято более 60 тыс. психотропных таблеток, ориентировочной стоимостью почти 10 тыс. долл. США. Также в Мукачево пресечена деятельность преступной группировки по торговле "тяжелыми" наркотиками. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
"Во время проверки совместно с пограничниками и таможенниками автомобиля на таможенном посту "Дьяково" оперативники спецслужбы обнаружили более 60 тыс. психотропных таблеток. Ориентировочная стоимость наркотика, который злоумышленник ввез в Украину для перепродажи, составляет почти 10 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
В Мукачево под процессуальным руководством прокуратуры сотрудники СБУ пресекли деятельность мощной группировки, оптом реализовывавшей "тяжелые" наркотики.
Правоохранители установили, что "криминальный авторитет" организовал изготовление экстракционного опия в частном доме. Вместе с сообщниками он сбывал оптовые партии наркотика постоянным клиентам.
Оперативники спецслужбы задокументировали продажу наркодельцами двухсот "кубов" опия. При попытке сбыта еще 240 "кубов" наркотика сотрудники СБУ задержали "авторитета" вместе с сообщником в центре Мукачево.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 307 Уголовного кодекса Украины, наркодельцам сообщено о подозрении в совершении преступления.
По обоим фактам продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН 31 мая, нарколабораторию по промышленному производству метадона обнаружили в Василькове.