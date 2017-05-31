Психотропні пігулки на 10 тис. дол. США вилучили на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На митному посту “Дяково” вилучено понад 60 тис. психотропних пігулок, орієнтовною вартістю майже 10 тис. дол. США. Також у Мукачево припинена діяльність злочинного угруповання з торгівлі "важкими" наркотиками. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
"Під час перевірки спільно з прикордонниками та митниками автомобіля на митному посту “Дяково” оперативники спецслужби виявили понад 60 тис. психотропних пігулок. Орієнтовна вартість наркотику, який зловмисник ввіз до України для перепродажу, становить майже 10 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України.
У Мукачево під процесуальним керівництвом прокуратури співробітники СБУ припинили діяльність потужного угруповання, яке оптом реалізовувало “важкі” наркотики.
Правоохоронці встановили, що “кримінальний авторитет” організував виготовлення екстракційного опію у приватному будинку. Разом зі спільниками він збував оптові партії наркотику постійним клієнтам.
Оперативники спецслужби задокументували продаж наркоділками двохсот "кубів" опію. Під час спроби збуту ще 240 "кубів" наркотику співробітники СБУ затримали “авторитета” разом зі спільником у центрі Мукачевого.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 307 Кримінального кодексу України, наркоділкам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
За обома фактами тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН 31 травня, нарколабораторію з промислового виробництва метадону викрили у Василькові.