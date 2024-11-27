Психолог, повар, медсестра: бесплатные ваучеры на обучение получили более 1300 жителей Одесской области

С начала года в Одесской области более 1300 жителей получили ваучеры на обучение от Государственной службы занятости. Это дает возможность бесплатно освоить новую профессию или специальность. Об этом сообщает Государственная служба занятости, передает УНН.

Детали

Уточняется, что в Одесской области ваучеры активно получают жители, которые стремятся повысить свою квалификацию или освоить новую профессию.

"Среди профессий/специальностей наиболее популярными являются: медсестринство, повар, психология. Максимальный размер ваучера - 30 тысяч грн", - говорится в сообщении.

По всей стране ваучеры получили 22 тысячи граждан.

В Государственной службе занятости также разъяснили, как получить ваучер на обучение. Для этого нужно лично обратиться в любой центр занятости Одесской области или подать онлайн-заявку на сайте Государственной службы занятости: https://is.gd/dKeSYx