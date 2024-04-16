ПС ВСУ: ракета на Полтавщине изменила курс на Сумщину

Воздушные силы ВСУ предупредили, что вражеская ракета, которая была на Полтавщине изменила направление на Сумскую области, пишет УНН.

Детали

"Ракета на Полтавщине изменила курс на Сумщину", - сообщили в ПС ВСУ в Telegram.

Перед этим в ВС ВСУ сообщали о скоростной цели на Полтавщине. Также о ракете в Черкасской области в направлении Киевской области.