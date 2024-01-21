ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  165439 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  208974 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  181662 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  177130 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  184253 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  179568 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  176232 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  165540 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  161835 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162365 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете

ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 14:34  •  9062 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракете в направлении Днепра.

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете, которая летит в направлении Днепра, пишет УНН.

Детали

Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра!

- говорится в сообщении Воздушных сил.

Ранее в ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для юго-восточных областей.

В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА21 январь 2024, 13:32 • 16195 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ПС ЗСУ попередили про ворожу ракету
Ukrainian Armed Forces Aircraft warned of an enemy missile
Новости по теме

ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракете в направлении Днепра.

Война •   •  9062 просмотра
ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете

Топчутся по костям: полиция открыла производство из-за ужасных условий в приюте для животных на Киевщине

Начато расследование по факту жестокого обращения с животными в приюте в Киевской области после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что собаки находятся в ужасных условиях.

Криминал и ЧП •   •  8616 просмотра
Топчутся по костям: полиция открыла производство из-за ужасных условий в приюте для животных на Киевщине

На Таврическом направлении враг увеличил активность артиллерии и перегруппировывается

На Таврическом направлении несколько усилилась артиллерийская активность российско-террористических войск, которые сейчас проводят перегруппировку.

Война •   •  12140 просмотра
На Таврическом направлении враг увеличил активность артиллерии и перегруппировывается

Президенты Литвы и Польши обсудили поддержку Украины

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа встретились в Вильнюсе, чтобы обсудить сотрудничество своих стран, региональную безопасность и поддержку Украины.

Политика •   •  12406 просмотра
Президенты Литвы и Польши обсудили поддержку Украины

россияне начали интенсивнее наступать на фронте, однако несут большие потери - британская разведка

По данным британской разведки, за последние две недели российские наступления усилились. Впрочем, увеличилось и количество российских потерь.

Война •   •  14999 просмотра
россияне начали интенсивнее наступать на фронте, однако несут большие потери - британская разведка

В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА

Кировоградская область в Украине подверглась атаке российской армии, жертв и разрушений гражданских объектов нет.

Война •   •  16195 просмотра
В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА

"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла

По словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, жители Донецка скептически относятся к тому, что их город был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, подозревая, что это была самоподрывная атака. По имеющимся данным, в результате этой атаки погибли 25 человек и два десятка людей получили ранения.

Война •   •  22775 просмотра
"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла

В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина

В результате стрельбы в центре Запорожья 21 января погибла женщина. Стрелок покончил с собой сразу после прибытия правоохранителей.

Криминал и ЧП •   •  20804 просмотра
В центре Запорожья произошла стрельба: погибла женщина

Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф

Министерство обороны россии сообщило, что три ракеты, нацеленные на их объекты в Крыму, были перехвачены и уничтожены силами ПВО над Черным морем. Предполагаемая атака была приписана киевскому режиму.

Война •   •  23758 просмотра
Во временно оккупированном Крыму сбили по меньшей мере три ракеты – минобороны рф

На Говерле спасли травмированного туриста; поиски заблудившегося французского путешественника еще продолжаются - ГСЧС

На горе Говерла в Украине спасатели спасли пострадавшего туриста, который получил травму ноги. Тем временем на той же горе продолжаются поиски пропавшего французского туриста.

Общество •   •  23597 просмотра
На Говерле спасли травмированного туриста; поиски заблудившегося французского путешественника еще продолжаются - ГСЧС