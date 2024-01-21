ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете

"Прилёты" в Донецке: местные жители сомневаются, что город атаковали украинские бпла

По словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, жители Донецка скептически относятся к тому, что их город был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами, подозревая, что это была самоподрывная атака. По имеющимся данным, в результате этой атаки погибли 25 человек и два десятка людей получили ранения.