ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракете в направлении Днепра.
Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете, которая летит в направлении Днепра, пишет УНН.
Детали
Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра!
Ранее в ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для юго-восточных областей.
В результате атаки рф на Кировоградщину пострадавших нет - ОВА21 январь 2024, 13:32 • 16195 просмотров
ВС ВСУ предупредили о вражеской ракете
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракете в направлении Днепра.
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