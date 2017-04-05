ProZorro не имеет никаких претензий к тендерным победам "Трейд Коммодити" - В.Гарькавый

По его словам, тендерные закупки, в которых принимают участие компании группы "Трейд Коммодити" и их победы очень трудно дискредитировать, ведь все эти процессы происходят совершенно прозрачно в электронной системе закупок.

"К тендерным победам "Трейд Коммодити" система ProZorro, которая работает абсолютно открыто, не имеет никаких претензий. Каждый аукцион, в котором мы играли в течение прошлого года, в этом году можно просмотреть на портале, можно сравнить цены, предложенные нами с ценами других участников. Там же можно просмотреть всю нашу документацию, сертификаты соответствия на топливо, банковские документы и тому подобное.

Именно поэтому, к любым попыткам навязать "Трейд Коммодити" ярлык, что мы якобы имеем какое-то политическое лобби, в компании относятся весьма скептически и спокойно. Нормальные люди понимают, что ни одно политическое лобби не может влиять на работу системы ProZorro и оно нам совершенно не нужно. Единственное, что нам нужно - так это конкурентоспособная цена нашего товара. И мы ее достигаем исключительно экономическими и деловыми шагами", - рассказал он.

В.Гарькавый отметил, что появление такого игрока, как "Трейд Коммодити" на поле государственных тендерных закупок способствовало снижению цен и экономии бюджетных средств.

"Мы научились работать таким образом, чтобы не переплачивать за логистику. Это называется просто умной организацией работы. Мы ориентированы на отечественного производителя, что также является экономически привлекательным. Если речь идет все же об импорте, то мы ищем новых поставщиков, которые еще не работали с Украиной и договариваемся о приемлемых ценах. Например, недавно заключили контракты с Саудовской Аравией. Ранее с этой страной среди наших операторов никто и никогда не работал. Это те реальные обстоятельства, которые позволяют нам выходить на закупки с ценами, которые лучше, чем у конкурентов. И вообще, наше появление на рынке способствовало значительной экономии бюджетных средств. Не исключено, что это кому-то не нравится, но "Трейд Коммодити" здесь надолго и имеет глобальные планы развития и наращивания мощностей", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, по поручению ГПУ, НАБУ должен проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку в компании "Трейд Коммодити".