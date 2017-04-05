ProZorro не имеет никаких претензий к тендерным победам "Трейд Коммодити" - В.Гарькавый

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64249 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107849 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165528 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121477 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119606 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114131 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105309 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107303 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103761 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ProZorro не имеет никаких претензий к тендерным победам "Трейд Коммодити" - В.Гарькавый

ProZorro не имеет никаких претензий к тендерным победам "Трейд Коммодити" - В.Гарькавый

Киев  •  УНН

 • 14245 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Попытки дискредитировать группу компаний "Трейд Коммодити", которые имели место в последнее время, во-первых, является бессмысленной тратой денег, а во-вторых, не имели под собой никаких реальных фактов неправомерной деятельности нашего предприятия. Об этом заявил коммерческий директор группы компаний "Трейд Коммодити" Владимир Гарькавый, передает УНН.

По его словам, тендерные закупки, в которых принимают участие компании группы "Трейд Коммодити" и их победы очень трудно дискредитировать, ведь все эти процессы происходят совершенно прозрачно в электронной системе закупок.

"К тендерным победам "Трейд Коммодити" система ProZorro, которая работает абсолютно открыто, не имеет никаких претензий. Каждый аукцион, в котором мы играли в течение прошлого года, в этом году можно просмотреть на портале, можно сравнить цены, предложенные нами с ценами других участников. Там же можно просмотреть всю нашу документацию, сертификаты соответствия на топливо, банковские документы и тому подобное.

Именно поэтому, к любым попыткам навязать "Трейд Коммодити" ярлык, что мы якобы имеем какое-то политическое лобби, в компании относятся весьма скептически и спокойно. Нормальные люди понимают, что ни одно политическое лобби не может влиять на работу системы ProZorro и оно нам совершенно не нужно. Единственное, что нам нужно - так это конкурентоспособная цена нашего товара. И мы ее достигаем исключительно экономическими и деловыми шагами", - рассказал он.

В.Гарькавый отметил, что появление такого игрока, как "Трейд Коммодити" на поле государственных тендерных закупок способствовало снижению цен и экономии бюджетных средств.

"Мы научились работать таким образом, чтобы не переплачивать за логистику. Это называется просто умной организацией работы. Мы ориентированы на отечественного производителя, что также является экономически привлекательным. Если речь идет все же об импорте, то мы ищем новых поставщиков, которые еще не работали с Украиной и договариваемся о приемлемых ценах. Например, недавно заключили контракты с Саудовской Аравией. Ранее с этой страной среди наших операторов никто и никогда не работал. Это те реальные обстоятельства, которые позволяют нам выходить на закупки с ценами, которые лучше, чем у конкурентов. И вообще, наше появление на рынке способствовало значительной экономии бюджетных средств. Не исключено, что это кому-то не нравится, но "Трейд Коммодити" здесь надолго и имеет глобальные планы развития и наращивания мощностей", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, по поручению ГПУ, НАБУ должен проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку в компании "Трейд Коммодити".

Украинские Национальные Новости

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