ProZorro не має жодних претензій до тендерних перемог “Трейд Коммодіті” - В.Гарькавий

За його словами, тендерні закупівлі, в яких беруть участь компанії групи “Трейд Коммодіті” і їх перемоги дуже важко дискредитувати, адже всі ці процеси відбуваються абсолютно прозоро в електронній системі закупівель.

“До тендерних перемог "Трейд Коммодіті" система ProZorro, що працює абсолютно відкрито, не має жодних претензій. Кожен аукціон, в якому ми грали протягом минулого року, цього року, можна передивитися на порталі, можна порівняти ціни, запропоновані нами із цінами інших учасників. Там же можна переглянути усю нашу документацію, сертифікати відповідності на пальне, банківські документи тощо.

Саме тому, до будь-яких спроб нав’язати "Трейд Коммодіті“ ярлик, що ми, начебто, маємо якесь політичне лобі, у компанії ставляться досить скептично і спокійно. Нормальні люди розуміють, що жодне політичне лобі не може впливати на роботу системи ProZorro. І тому воно нам абсолютно не потрібне. Єдине, що нам потрібно — так це конкурентоспроможна ціна нашого товару. І ми її досягаємо виключно економічними і бізнесовими кроками”, — розповів він.

В.Гарькавий наголосив, що поява такого гравця, як “Трейд Коммодіті” на полі державних тендерних закупівель сприяла зниженню цін та економії бюджетних коштів.

“Ми навчилися працювати таким чином, щоб не переплачувати за логістику. Це називається просто розумною організацією роботи. Ми орієнтовані на вітчизняного виробника, що також є економічно привабливим. Якщо йдеться все ж про імпорт, то ми шукаємо нових постачальників, які ще не працювали з Україною і домовляємося про прийнятні ціни. Наприклад, нещодавно уклали контракти із Саудівською Аравією. Раніше з цією країною серед наших операторів ніхто ніколи не працював. Це ті реальні обставини, які дозволяють нам виходити на закупівлі з кращими від конкурентів цінами. І взагалі, наша поява на ринку сприяла значній економії бюджетних коштів. Не виключено, що це комусь не подобається, але „Трейд Коммодіті“ тут надовго і має глобальні плани розвитку та нарощення потужностей”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, за дорученням ГПУ, НАБУ має перевірити, чи вимагав В.Мосійчук хабар у компанії “Трейд Коммодіті”.