ProZorro позволит лучше контролировать закупки лекарств - КМУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Отныне перечень лекарств из Государственного реестра лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины будет попадать в ProZorro автоматически. Это позволит заказчику при объявлении тендера выбирать название лекарства из актуального списка, а не вводить данные вручную. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.
Отмечается, что жесткая привязка к официальному перечню уменьшит манипуляции или случайные ошибки в описании предмета закупки и упростит поиск тендеров поставщиками. К тому же этот шаг поможет лучше контролировать закупки лекарств, сравнивать цены на конкретные препараты в разных городах и регионах и выявлять те, которые завышают цены.
К автоматической синхронизации данных с Минздравом специалисты ProZorro уже ранее интегрировали в систему сведения из Госреестра лекарственных средств, однако данные были загружены единовременно и не обновлялись. Поэтому возможность выбрать соответствующие классификации предмета закупки (действующее вещество и область ее действия) с выпадающего списка была не у всех тендерах. Из-за этого некоторые заказчики могли манипулировать с описанием предмета закупки, что затрудняло поиск тендеров и уменьшало конкуренцию на торгах.
Теперь же действующее вещество (МНН) и область ее действия (АТХ) заказчики смогут выбирать из списка во всех закупках лекарств. Это стандартизирует описание предмета закупки и будет препятствовать коррупционным действиям.
Напомним, по законодательству о публичных закупках заказчик указывать в описании предмета закупки МНН и область ее действия согласно АТХ.
Также напомним, в 2017 году стоимость импортных медикаментов выросла на 88%, украинских - на 40%. В Фармпалате объяснили, что заводы и импортеры искусственно завышают цены на лекарства, в частности, путем манипуляций с оффшорами и таможенным оформлением.