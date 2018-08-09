ProZorro позволит лучше контролировать закупки лекарств - КМУ

Отмечается, что жесткая привязка к официальному перечню уменьшит манипуляции или случайные ошибки в описании предмета закупки и упростит поиск тендеров поставщиками. К тому же этот шаг поможет лучше контролировать закупки лекарств, сравнивать цены на конкретные препараты в разных городах и регионах и выявлять те, которые завышают цены.

К автоматической синхронизации данных с Минздравом специалисты ProZorro уже ранее интегрировали в систему сведения из Госреестра лекарственных средств, однако данные были загружены единовременно и не обновлялись. Поэтому возможность выбрать соответствующие классификации предмета закупки (действующее вещество и область ее действия) с выпадающего списка была не у всех тендерах. Из-за этого некоторые заказчики могли манипулировать с описанием предмета закупки, что затрудняло поиск тендеров и уменьшало конкуренцию на торгах.

Теперь же действующее вещество (МНН) и область ее действия (АТХ) заказчики смогут выбирать из списка во всех закупках лекарств. Это стандартизирует описание предмета закупки и будет препятствовать коррупционным действиям.

Напомним, по законодательству о публичных закупках заказчик указывать в описании предмета закупки МНН и область ее действия согласно АТХ.

Также напомним, в 2017 году стоимость импортных медикаментов выросла на 88%, украинских - на 40%. В Фармпалате объяснили, что заводы и импортеры искусственно завышают цены на лекарства, в частности, путем манипуляций с оффшорами и таможенным оформлением.